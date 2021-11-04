Попросил донести сумку: 61-летний мужчина взял в заложницы прохожую

В Киеве 61-летний мужчина взял в заложницы 20-летнюю прохожую. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 61-летний мужчина взял в заложницы 20-летнюю прохожую.

Он попросил ее помочь занести сумку в свою квартиру на ул. Милославской. А потом силой затолкал ее в жилье и закрыл двери, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Женщина смогла закрыться в ванной и вызвала полицию. Патрульные пытались уговорить владельца квартиры, чтобы он добровольно открыл им дверь, но тщетно, рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.

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"Переговоры со злоумышленником не принесли положительного результата. Жизни и здоровью заявительницы угрожала опасность. Так что при помощи работников ГСЧС мы попали в квартиру. В ванной комнате была 20-летняя потерпевшая. Она рассказала, что мужчина подошел к ней на улице и попросил помочь ему занести домой сумку, на что она согласилась. Зайдя в дом, он затолкал ее в комнату и закрыл входную дверь. Женщина испугалась, забежала в ванную и сразу позвонила на спецлинию 102", - рассказал Серебряк.

Мужчину задержали. Он был пьян, не смог объяснить полицейским мотивы своего поступка. Драгер показал 2,4 промилле содержания алкоголя.

Районный суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное мужчине грозит до трех лет ограничения или лишения свободы.

В Киеве мужчина залез в квартиру по ул. Лисковской на девятом этаже и взял в заложницы ее владелицу. Женщина успела позвонить подруге, а та вызвала полицию. Пленницу освободили, а нападавшего задержали. Им оказался 68-летний мужчина.