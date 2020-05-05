Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1566
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 918
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1404
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1125
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1809
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1566
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
3
3
3
4
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Видео
Все видео
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1044
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3600
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2511
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1566
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 189
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
вторник, 05 мая 2020 20:02

Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео

  Комментировать
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. Фото: newsroom.kh.ua

5 мая на Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну.

Церемония прощания прошла на кладбище в селе Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец Виталий Пономаренко. Все они до сих пор не могут поверить в то, что произошло, пишет NewsRoom.

Депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева говорит, что знала Татьяну Пьянову около 25 лет. Женщина воспитывала и содержала Кристину сама. Работала на трех работах и ​​часто говорила, что живет только для девочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дважды жертва": что говорят о, обезглавленной матерью 13-летней девочке

"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до 23-х отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час вышла с головой", - говорит местная жительница.

По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал, однако сам он эти слова опровергает и уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.

Трагедия шокировала местных жителей, по словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины. Все задаются вопросом, почему это могло произойти.

38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес 30 апреля Ленинский районный суд Харькова. В тот же день утром женщину задержали в одном из спальных районов Харькова. Была абсолютно голая. В одной руке держала нож, в другой - пакет с головой дочери 13-летней Кристины. Пыталась сбежать от патрульных. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений через 2 часа обнаружил дома дядя девочки. Женщина вела себя в суде агрессивно. Полицейским она пока ничего не объяснила.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Глава УГКЦ празднует юбилей: самые меткие высказывания владыки, которого поддержал Папа Римский

В российском городе умер украинский узник

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 44113
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 27360
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 20754
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 19296
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 14787
Происшествия
Читала мысли: отец обезглавленной девочки рассказал об отношениях с матерью
Читала мысли: отец обезглавленной девочки рассказал об отношениях с матерью Просмотров: 198
Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи
Организатор референдума в ДНР может выйти из-под стражи Просмотров: 279
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
 Просмотров: 621
Двух крымчан обвинили в захвате штаба ВМС Украины
Двух крымчан обвинили в захвате штаба ВМС Украины Просмотров: 180
"Дважды жертва": что говорят о, обезглавленной матерью 13-летней девочке
"Дважды жертва": что говорят о, обезглавленной матерью 13-летней девочке Просмотров: 1035
Больше всего комментируют
6
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
4
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
2
Фосфорная краска светится в темноте
2
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
1
Тищенко: "Велюр" готов заплатить штраф
Голосов: 70
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua