Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео

На Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. Фото: newsroom.kh.ua

5 мая на Харьковщине простились с 13-летней Кристиной Пьяновой, которую убили и обезглавили. В преступлении подозревают ее мать, 38-летнюю Татьяну.

Церемония прощания прошла на кладбище в селе Подворки, где жила семья. Провести школьницу в последний путь пришли соседи, а также друзья и учителя Кристины и отец Виталий Пономаренко. Все они до сих пор не могут поверить в то, что произошло, пишет NewsRoom.

Депутат местного сельсовета Татьяна Пантелеева говорит, что знала Татьяну Пьянову около 25 лет. Женщина воспитывала и содержала Кристину сама. Работала на трех работах и ​​часто говорила, что живет только для девочки.

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"Ничего не предвещало такого ужаса. В тот день Татьяна до 23-х отработала, Кристина ее встретила, пришла домой в 23:45. А через час вышла с головой", - говорит местная жительница.

По словам женщины, отец в воспитании дочери участия не принимал, однако сам он эти слова опровергает и уверяет, что виделся с девочкой за неделю до трагедии.

Трагедия шокировала местных жителей, по словам протоиерея Андрея Несвитайло, настоятеля религиозной общины. Все задаются вопросом, почему это могло произойти.

38-летнюю Татьяну Пьянову из села Подворки Дергачевского района арестовали на 60 суток без права на залог. Такое решение вынес 30 апреля Ленинский районный суд Харькова. В тот же день утром женщину задержали в одном из спальных районов Харькова. Была абсолютно голая. В одной руке держала нож, в другой - пакет с головой дочери 13-летней Кристины. Пыталась сбежать от патрульных. Тело с более чем двумя десятками ножевых ранений через 2 часа обнаружил дома дядя девочки. Женщина вела себя в суде агрессивно. Полицейским она пока ничего не объяснила.