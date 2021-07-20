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Поплатился за правду - мать Павла Шеремета рассказала о гибели сына

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Поплатился за правду - мать Павла Шеремета рассказала о гибели сына
Павел родился в Беларуси и некоторое время жил в России. Фото: BAJ.BY

Пять лет назад 20 июля погиб журналист, исполнительный директор интернет-издания "Украинская правда" Павел Шеремет. Его авто взорвали в центре Киева.

В причастности к убийству обвинили военного музыканта, медика-волонтера и медсестру-добровольца. Однако общество не воспринимает официальную версию, а следствие стало более закрытым.

Близкие Шеремета надеются, что правоохранительные органы найдут настоящих убийц. Невинные не должны пострадать, сказала в интервью "Украинской правде" мать журналиста Людмила Шеремет.

"Если обвиняют и арестовывают людей, то надо иметь веские основания для этого. А они уже столько сидят. Два года длится это, и все то же самое", - говорит женщина.

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Судебный процесс длится долго, заседания семья смотрит неохотно. Детали обсуждают с адвокатами. В последнее время представители власти не выходят на связь с Людмилой.

Павел родился в Беларуси и некоторое время жил в России. Однако пока власти стран не предлагали помощь в следствии. В начале 2021 года опубликовали аудиозаписи, на которых руководители КГБ Беларуси обсуждали слежку за Павлом и его убийство. Это событие шокировало мать Шеремета.

"Была такая версия - возможно, это белорусские спецслужбы. Я слушала аудиозаписи, конечно. В то время, когда такое происходило в стране, для меня не стало это неожиданностью.

Единственное, что меня, ошеломило, это когда с цинизмом говорит: надо так взорвать, чтобы руки и ноги разлетелись в разные стороны. Я долго не могла прийти в себя", - отметила Людмила.

В Беларуси о Павле помнят, а к его могиле местные приходят до сих пор. По словам женщины, если бы сын был жив, то не смог бы молчать о ситуации в стране.

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"Крайне трудно. Это было бы сложно пережить. Трудно реагировал бы - как все достойные люди", - добавила она.

Шеремет всегда отстаивал правду, даже когда работал в России. За украинскую позицию его уволили с работы.

"Мне нравилось, когда он работал на Общественном телевидении России и говорил о событиях в Украине.

И когда начинали с ним спорить, он говорил: а вы были там? К тому же, это были ответственные люди. Они говорят: нет, но я читал и слышал. Он: а я только что оттуда, и знаю.

Он нес настоящую, истинную правду. За это боролся и поплатился увольнением. Он, конечно, переживал, но делал честно свое дело ", - рассказала Людмила Станиславовна.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого прогремел около 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой".

В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.

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Дата
20
июля

Мэру прилетело в челюсть от пациента психбольницы

В центре Киева убили журналиста

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