Тихановская рассказала, будет ли баллотироваться в президенты Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет баллотироваться на пост президента. Она планирует быть "нравственным авторитетом".
Об этом оппозиционер заявила во время рабочего визита в США, пишет National Interest.
"Я не готова участвовать в новых выборах", - прокомментировала она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко разрешил военным подавлять "массовые беспорядки"
Беларуси необходим "хороший менеджер", который сможет восстановить страну, говорит Тихановская.
Сама же может выступить в ролы "морального авторитета".
В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями самопровозглашённого президента Александра Лукашенко при посредничестве других стран. Светлана Тихановська добавила, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, поэтому диалог необходим.
Комментарии