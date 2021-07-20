Тихановская рассказала, будет ли баллотироваться в президенты Беларуси

Тихановская не планирует баллотироваться в президенты Беларуси. Фото: Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не будет баллотироваться на пост президента. Она планирует быть "нравственным авторитетом".

Об этом оппозиционер заявила во время рабочего визита в США, пишет National Interest.

"Я не готова участвовать в новых выборах", - прокомментировала она.

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Беларуси необходим "хороший менеджер", который сможет восстановить страну, говорит Тихановская.

Сама же может выступить в ролы "морального авторитета".

В Беларуси оппозиция готова к диалогу с представителями самопровозглашённого президента Александра Лукашенко при посредничестве других стран. Светлана Тихановська добавила, что с Лукашенко Беларусь летит в пропасть, поэтому диалог необходим.