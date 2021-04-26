Полуголая MARUV устроила пьянку и танцы на детской площадке

Видео артистка выложила в своем Instagram Фото: instagram.com/maruvofficial

Певица MARUV - Анна Корсун - вместе с подружками со своей подтанцовки, будучи под алкоголем, станцевали лезгинку прямо на закрытой детской площадке.

Из одежды на них были только сценические костюмы в стиле БДСМ. Видео артистка выложила в Instagram.

На видео четыре девушки в черных полупрозрачных боди, чулках-сетях, ремнях и других атрибутах данного стиля танцевали в детской комнате.

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Этот ход певица считала удачным промо для ее нового трека Call911. Именно под этот хит отрывались девушки.

Подписчики звезды атакуют ее комментариями с негодованием, говоря, что Аня снова пробила дно. Поклонники отписываются, пишут "Позор!" и что это уже "перебор".

На бульв. Даниила Галицкого в Тернополе мужчина устроил стрельбу. Заявил, что таким образом хотел успокоить детей на детской площадке.