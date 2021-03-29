Мужчина стрелял на площадке, потому что хотел успокоить детей

Мужчину будут судить за хулиганство. Фото: УНИАН

На бульваре Даниила Галицкого в Тернополе мужчина устроил стрельбу.

Заявил, что таким образом хотел успокоить детей на детской площадке, сообщает полиция Тернопольской области.

Инцидент произошел 26 марта. О стрельбе правоохранителям сообщили очевидцы.

Полицейские установили, что мужчина вышел из бара. Проходя мимо детской площадки, выстрелил в воздух.

Им оказался житель Подгаец Тернопольской области. Полиции мужчина объяснил, что дети на площадке шумели. Он пытался их успокоить выстрелом в воздух из свето-шумового пистолета.

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Человека привлекут к ответственности по статье о хулиганстве.

В Луцке четверо неизвестных устроили стрельбу. Происшествие произошло на Театральной площади. Полицейские обнаружили это событие в соцсетях. И уже через 2 часа. установили личности стрелков. Ими оказались местные жители.