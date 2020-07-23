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четверг, 23 июля 2020 12:18

Полтавскому угонщику предоставили авто - он с заложником едет в сторону Киева
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Подозреваемый с заложником исчез на авто
Фото: t.me/minnni_tg/2706
Подозреваемый с заложником исчез на авто
Подозреваемый с заложником исчез на авто

Автоугонщик в Полтаве взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна и скрылся на предоставленном по его требованию автомобиле.

"Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. За руку он держал сотрудника полиции. После переговоров обменял сотрудника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна. С ним скрылся на автомобиле "Богдан", - написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Злоумышленник выехал из города в направлении Киева. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию мужчины.

Полиция в Полтаве проводит спецоперацию по задержанию преступника. Он достал гранату, выдернул чеку и угрожал взорвать себя и полицейского. Инцидент произошел во время задержания лица, подозреваемого в кражах авто.

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