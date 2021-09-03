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пятница, 03 сентября 2021 09:37

Польские полицейские били и душили украинца. Мужчина не выжил

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Польские полицейские били и душили украинца. Мужчина не выжил
В Польше умер украинец. Его жестоко избили полицейские. Фото: pixabay.com

В польском Вроцлаве умер украинец 25-летний Дмитрий Никифоренко. Накануне его задержали на избили местные полицейские.

Мужчина погиб 30 июня в вытрезвителе Вроцлава, но рассказали об этом только сейчас, передает Gazeta Wyborcza.

Никифоренко возвращался автобусом домой после распития алкоголя с коллегами по работе. По одной из версий, он заснул в автобусе, по другой - странно вел себя и бился головой об окно. Водитель автобуса вызвал скорую помощь, а та - полицейский патруль.

Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя относительно офицера полиции, поэтому применили газ и наручники. Однако Gazeta Wyborcza получила видео с камер наблюдения из вытрезвителя. На кадрах видно, как Дмитрий вошел в комнату в 22:27 с характерным пятном от слезоточивого газа. Когда ему расстегнули наручники, пытался встать. В этот момент на мужчину набросились шесть человек - правоохранители и сотрудники вытрезвителя. Сначала прижимали его голову к полу коленом, потом привязали к кровати, били кулаками, дубинкой и душили. Так полчаса, пока в ситуацию не вмешался врач. Реанимационные меры не были успешными. Дмитрий умер в 23:53.

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Никифоренко похоронили в Украине в середине августа. Официально причину смерти до сих пор не установили. Предварительные выводы экспертов указывают, что вероятно умер после насильственного удушения.

Сейчас смерть украинца расследует районная прокуратура Свидницу.

В городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства Польши семь человек забросали бутылками украинца. В полиции подтвердили акт хулиганства на площади Свободы 8 августа. Сказали, что семь человек бросались на прохожих и преследовали человека. Полицейские безуспешно пытались найти агрессоров.

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Дата
03
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