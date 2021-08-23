Положили на согревающий коврик: в перинатальном центре младенец получил ожоги

В Запорожье в перинатальном центре младенец получил ожоги. Фото: ua.news

В Областном перинатальном центре Запорожского облсовета новорожденная девочка получила ожоги.

Это произошло после того как младенец положили на электрический согревающий коврик. Об этом сообщает Нацполиция региона.

Ребенок получил ожоги спины и ягодиц I и II степени. Сейчас состояние девочки оценивают как стабильное.

Об инциденте полиции сообщил 28-летний житель Запорожья, отец девочки.

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На месте происшествия правоохранители установили, что 20 августа после проведения кесарева сечения две медицинские сестры на длительное время положили новорожденную девочку на электрический согревающий коврик. Там она и получила ожоги.

На период служебного расследования сотрудниц перинатального центра отстранили от работы.

Им грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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