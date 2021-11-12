Полиция задержала банду воров-"медвежатников"

11 ноября правоохранители Николаевской области задержали вооруженную этническую группу, занимавшуюся похищением больших сумм денег и даже сейфов.
Об этом сообщили сотрудники полиции на своем сайте.
Воров задержали на автодороге, когда те возвращались в Одессу после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.
"В масках и перчатках, со специальным оборудованием пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали большие суммы денежных средств из сейфов, иногда вместе с самими сейфами", – отмечается на сайте Нацполиции.
Операцию по задержанию проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.
В ходе следственных действий у фигурантов правоохранители обнаружили специальное орудие для взлома, денежные средства, которые злоумышленники уже успели разделить между собой, а у двух задержанных еще и пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все изъятое полиция направила на проведение соответствующих экспертиз.
"Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы. До места жительства злоумышленники так и не доехали, потому что были задержаны в ходе спецоперации на трассе, как только въехали на территорию Николаевской области", - рассказывает начальник ГУ Национальной полиции Николаевщины Сергей Шайхет.
Продолжается расследование. В настоящее время правоохранители установили причастность группировки к серии преступлений на территории Николаевской области и проверяют совершение не менее 20 подобных в других регионах.
Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арестовали остров и причалы, присвоенные окружением экс-начальника полиции Киева - СМИ
10 ноября пограничники совместно с полицией задержали организатора схемы незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые хотели попасть в Украину, но не могли это сделать законно.
Комментарии