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пятница, 12 ноября 2021 16:33

Полиция задержала банду воров-"медвежатников"
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11 ноября правоохранители Николаевской области задержали вооруженную этническую группу, занимавшуюся похищением больших сумм денег и даже сейфов.

Об этом сообщили сотрудники полиции на своем сайте.

Воров задержали на автодороге, когда те возвращались в Одессу после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.

"В масках и перчатках, со специальным оборудованием пятеро ранее судимых злоумышленников из Одессы в возрасте от 30 до 40 лет проникали в офисные помещения предприятий, заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и торговых объектов, где похищали большие суммы денежных средств из сейфов, иногда вместе с самими сейфами", – отмечается на сайте Нацполиции.

Операцию по задержанию проводили оперативники управления уголовного розыска и спецназовцы КОРД.

В ходе следственных действий у фигурантов правоохранители обнаружили специальное орудие для взлома, денежные средства, которые злоумышленники уже успели разделить между собой, а у двух задержанных еще и пистолет иностранного производства и гранату Ф-1. Все изъятое полиция направила на проведение соответствующих экспертиз.

Воров задержали на автодороге, когда те возвращались с преступления.
Фото: mk.npu.gov.ua
Операцию провели работники уголовного розыска и спецназовцы КОРД.
Правоохранители изъяли большую сумму денег
У задержанных был пистолет иностранного производства
Воры имели при себе гранату Ф-1

"Преступники профессионально обворовывали офисы. Ночью проникали в кабинеты бухгалтеров или директоров, зная, что там могут быть наличные деньги, и менее чем за три минуты прямо с сейфами выносили миллионы. До места жительства злоумышленники так и не доехали, потому что были задержаны в ходе спецоперации на трассе, как только въехали на территорию Николаевской области", - рассказывает начальник ГУ Национальной полиции Николаевщины Сергей Шайхет.

Продолжается расследование. В настоящее время правоохранители установили причастность группировки к серии преступлений на территории Николаевской области и проверяют совершение не менее 20 подобных в других регионах.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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10 ноября пограничники совместно с полицией задержали организатора схемы незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины. Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые хотели попасть в Украину, но не могли это сделать законно.

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Дата
12
ноября

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