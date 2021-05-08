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суббота, 08 мая 2021 18:52

Полиция задержала банду мошенников
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На Киевщине задержали мошенников, которые отбирали деньги у пенсионеров.
Фото: Национальная полиция
На Киевщине задержали мошенников, которые отбирали деньги у пенсионеров.
На Киевщине задержали мошенников, которые отбирали деньги у пенсионеров.
На Киевщине задержали мошенников, которые отбирали деньги у пенсионеров.

На Киевщине задержали банду мошенников, которая действовала по схеме "ваш родственник в беде".

Всего подтвердили четыре случая мошенничества по такой схеме. Последний раз мошенники забрали у пожилой женщины $1,5 тыс. и 50 тыс. грн, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Вместе с наличными воры забирали из домов старших людей и ценное имущество. Полученные мошенническим способом средства злоумышленники перечисляли на банковскую карточку координатора. Кроме уже привычной преступной схемы "ваш родственник в больнице", злоумышленники использовали и новые сценарии мошенничества. В конце апреля в полицию поступило сообщение от 82-летней жительницы города Кагарлык о том, что ей позвонил неизвестный и заверил, что ее сын за рубежом попал в аварию, был доставлен самолетом в Украину и нуждается в срочной операции. Потерпевшая отдала мошенникам наличные на сумму свыше 100 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

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Задержали двух непосредственных исполнителей мошеннической схемы. Иностранцы 35-ти и 36-ти лет направлялись с похищенным имуществом с места совершения преступления в столицу. Оба ранее имели проблемы с законом.

В Киеве два брата незаконно продавали данные более чем о 32 млн граждан Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Дата
08
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