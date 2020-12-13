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воскресенье, 13 декабря 2020 11:23

Полиция установила личность погибшего в пожаре в Полтаве

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Полиция установила личность погибшего в пожаре в Полтаве
По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство. Фото: Нацполиция

Работники Полтавского отдела полиции идентифицировали личность мужчины, обгоревшее тело которого нашли после пожара в бывшем кинотеатре "Котляревского". Им оказался местный мужчина, 1993 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС в Полтавской области.

Что погибший делал на месте трагедии и как попал в здание пока не известно. По факту пожара правоохранители открыли уголовное производство. Ведется следствие.

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В Полтаве 9 декабря загорелась кровля одного из кафе и перекинулся на кинотеатр. Пожар возник на ул. Соборной. На пепелище нашли труп.

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