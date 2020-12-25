Полиция срочно ищет свидетелей страшной аварии

Авария под Харьковом заблокировала движение всей трассы. Фото: facebook.com

На трассе в направлении Харькова перевернулся грузовик. Там движение временно заблокирован. Происшествие произошло на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области

Пока на этом участке движение заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе.

В полиции просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.

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На Закарпатье мотоцикл въехал в припаркованный грузовой автомобиль. В результате столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир байку. По этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.