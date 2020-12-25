Полиция срочно ищет свидетелей страшной аварии

На трассе в направлении Харькова перевернулся грузовик. Там движение временно заблокирован. Происшествие произошло на 55 км автодороги М-03 Киев-Харьков
Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области
Пока на этом участке движение заблокировано. На месте работают спасатели, медики и полицейские. Объезд осуществляется по встречной полосе.
В полиции просят водителей по возможности воздержаться от поездки по указанному маршруту.
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На Закарпатье мотоцикл въехал в припаркованный грузовой автомобиль.
В результате столкновения погибли двое мужчин - водитель и пассажир байку. По этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в области.
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