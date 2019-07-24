Полиция поймала 2-летнего мальчика с холодным оружием

В Днепре на улице Пушкина обнаружили 2-летнего ребенка, что бродил по улице без взрослых. В руке у мальчика был нож.

Мужчина, заметил его, забрал нож и вызвал полицию, рассказывает Depo.Днипро.

Автор: Патрульная полиция Днепропетровской области Патрульные начали опрашивать людей и нашли родителей мальчика

Патрульные начали опрашивать людей и нашли родителей мальчика. Мать была навеселе, где находится ее ребенок не знала.

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Мать и ребенка забрали в участок участка для собеседования с сотрудниками ювенальной службы. На женщину составили протокол о невыполнении родительских обязанностей.

Автор: Патрульная полиция Днепропетровской области Патрульные начали опрашивать людей и нашли родителей мальчика

За прошлый год в Украине исчезли 7 тыс. 800 детей. Это примерно 20 детей в сутки. С начала года пропавшими без вести официально считают 44 ребенка. Украинские полицейские акцентируют на так называемом золотом часе поиска. Потому что часто найти в этот промежуток ребенка - это сохранить ему жизнь. Поэтому полицейские Харьковщины зарегистрировали петицию, чтобы упростить доступ к онлайн сигналу мобильного телефона ребенка, который в розыске. Ведь сегодня эта процедура забюрократизирована и растягивается на несколько дней.