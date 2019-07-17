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среда, 17 июля 2019 08:25

20 детей ежесуточно исчезает в Украине: полицейские написали петицию

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20 детей ежесуточно исчезает в Украине: полицейские написали петицию
За прошлый год в Украине исчезли почти 8 тыс. детей. Это примерно 20 детей в сутки. Фото - Закарпатье онлайн

За прошлый год в Украине исчезли 7 тыс. 800 детей. Это примерно 20 детей в сутки.

С начала года пропавшими без вести официально считают 44 ребенка. Украинские полицейские акцентируют на так называемом золотом часе поиска. Потому что часто найти в этот промежуток ребенка - это сохранить ему жизнь. Поэтому полицейские Харьковщины зарегистрировали петицию, чтобы упростить доступ к онлайн сигналу мобильного телефона ребенка, который в розыске. Ведь сегодня эта процедура забюрократизирована и растягивается на несколько дней.

"Если ребенок не нашлся в первые сутки, тогда два варианта: либо ушел сам и скрывается, или с ним произошло несчастье. Ребенок, попавший в руки маньяка, он еще несколько часов жив - нам нужно успеть его спасти. Поэтому эти несколько часов для нас очень важны", - объясняют в полиции, передает ТСН.

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Операторы мобильной связи признают, что об онлайн доступе говорить можно будет только после законодательных изменений.

"Компания не предоставляет информацию вот просто - есть определенные процедуры, регулирующие получение такой информации, и если есть разрешение, возможно тогда", - говорят там.

Петицию поддержали и авиаторы, которые помогают в розыске детей. Она продолжает набирать голоса пользователей интернета.

С начала года в Украине зафиксировали более ста случаев растления несовершеннолетних. Такова статистика Национальной полиции. В общем в отношении детей совершено 2322 преступленя в первом полугодии.

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