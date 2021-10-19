Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 549
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 423
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1026
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 14671
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1818
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3024
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1107
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
8
3
3
7
3
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
Во Львовской области военный грузовик попал в смертельное ДТП
Видео
Все видео
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
Женщина ночью разрисовала центр Львова - ее разыскивают
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Участники массовой драки пытались угнать маршрутку с пассажирами
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Машинист метро избил пьяного пассажира-нарушителя
Мужчина на остановке устроил резню
Мужчина на остановке устроил резню
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 4086
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1395
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 648
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 981
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 20:18

Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

  Комментировать
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Мужчина умер от отравления алкоголем. Фото: "24 канал"

Брат погибшего главы Кривого Рога Константина Павлова Андрей умер в результате отравления алкоголем.

Это установила судебно-медицинская экспертиза, сообщает Нацполиция.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция

Мертвого Павлова обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне умерший жаловался на проблемы со здоровьем.

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственной квартире 18 октября около 18:00.

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив и жаловался на плохое самочувствие. Полицейские рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения, связанные с Covid-19.

Его брата - мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли с простреленной грудью в загородном доме в селе Вильне 15 августа.

В полиции рассматривали несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства. Следствие еще продолжается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 14671
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 13709
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8235
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 5400
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
Леся Никитюк празднует 34-летие: самые сексуальные снимки ведущей
17
 Просмотров: 5238
Происшествия
Село отключили от газа
Село отключили от газа Просмотров: 396
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
Шестилетняя едва не сожгла собственный дом и подалась в бега
8
 Просмотров: 441
Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников
Объявили приговор одному из офицеров СБУ, которые напали на пограничников Просмотров: 495
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
3
 Просмотров: 567
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
В аварии с военным грузовиком погибли супруги
3
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
2
Медведчук отреагировал на условие обмена от Зеленского
1
Зеленский и Конституционный суд: юрист рассказал о тревожном сценарии
1
ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна
Голосов: 301
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть