Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога

Брат погибшего главы Кривого Рога Константина Павлова Андрей умер в результате отравления алкоголем.

Это установила судебно-медицинская экспертиза, сообщает Нацполиция.

"Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем", - говорится в сообщении.

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Мертвого Павлова обнаружил знакомый, приехавший его навестить. Накануне умерший жаловался на проблемы со здоровьем.

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым в собственной квартире 18 октября около 18:00.

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив и жаловался на плохое самочувствие. Полицейские рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения, связанные с Covid-19.

Его брата - мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли с простреленной грудью в загородном доме в селе Вильне 15 августа.

В полиции рассматривали несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства. Следствие еще продолжается.