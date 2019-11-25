Полицейского ранили во время вызова

В Ужгороде полицейского ранили ножом. Фото: images.unian.net

В Ужгороде на Закарпатье ножом ранили полицейского на вызове о домашнем насилии.

Полицию вызвала женщина, которая сказала, что сын оскорбляет ее и не реагирует на замечания, сообщили в пресс-службе МВД.

"Прибыв по указанному адресу, полицейские выяснили, что оскорбления и унижения со стороны собственного сына, 30-летнего ужгородца, потерпела жительница областного центра. Во время общения с правоохранителями мужчина вел себя агрессивно, на замечания полицейских не реагировал и с ножом в руках угрожал убийством. При его задержании работник полиции получил ножевое ранение ", - написали в сообщении.

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Полиция задержала преступника. Открыли уголовное дело об умышленном причинении работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей. Злоумышленника могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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