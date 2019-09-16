Компания избила полицейского из-за замечания

Трое мужчин напали на полицейского в Киеве. Фото: kyiv.npu.gov

Трое мужчин напали на полицейского в Дарницком районе Киева. Служащий возвращался домой около 1:00.

Заметил компанию, которая кричала. Подошел и попросил вести себя тише, пишет kyiv.npu.gov

"В столице правоохранители задержали трех человек за нападение на полицейского. Такую негативную реакцию злоумышленников вызвало сделанное спецназовцем замечания. Они применили газ и избили милиционера, который, защищаясь, был вынужден применить оружие", - говорится в сообщении полиции.

Один из мужчин начал спор с полицейским. Другой ударил его по голове и брызнул газовым баллончиком.

Начальник Дарницкого управления полиции Александр Пьятникивський утверждает, что после этого полицейский выстелил из пистолета вверх.

Второй выстрел попал в ногу одного из мужчин.

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Затем трое мужчин напали на служащего. Охранники выбежали из магазина и вмешались в драку.

Девушка из компании правонарушителей вызвала "скорую".

У полицейского диагностировали 2 сломанные ребра и многочисленные ушибы.

Правонарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.

Ночью 11 сентября грабители ворвались в помещение одного из предприятий в Запорожье. Во время задержания один из них бросил сейф в полицейского охраны. Он получил телесные повреждения.