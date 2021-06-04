Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде

Фото: dbr.gov.ua

Полицейскому, который в январе издевался над юношами на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток.

Установлено, что 14 января полицейский в отделении избил мужчину, который хотел сообщить о краже, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Он бил потерпевшего по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейских обвинили в пытках

Этому же полицейскому и еще двум гражданским лицам в марте уже было сообщено о подозрении в истязании двух юношей. Событие состоялось вблизи села Маклаивка Малинского района также 14 января. Между двумя избиениями прошло несколько часов.

Мужчину уволили из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в истязании, совершенном повторно. Ему грозит до 10 лет заключения.

В январе между двумя населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к угону автомобиля, побила их и заставляли стоять на коленях. К ним присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения о кражи автомобиля. Полицейскому и еще двум лицам сообщили о подозрении по факту пыток юношей.