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пятница, 04 июня 2021 19:34

Полицейского, который пытал юношей, уличили в еще одном эпизоде
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Полицейскому, который в январе издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток
Фото: dbr.gov.ua
Полицейскому, который в январе издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток
Полицейскому, который в январе издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток
Полицейскому, который в январе издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток
Полицейскому, который в январе издевался над юношей на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток

Полицейскому, который в январе издевался над юношами на Житомирщине, сообщили о подозрении по новому факту пыток.

Установлено, что 14 января полицейский в отделении избил мужчину, который хотел сообщить о краже, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Он бил потерпевшего по голове и в грудь, после чего тот был вынужден написать объяснение, что никакой кражи не произошло", - говорится в сообщении.

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Этому же полицейскому и еще двум гражданским лицам в марте уже было сообщено о подозрении в истязании двух юношей. Событие состоялось вблизи села Маклаивка Малинского района также 14 января. Между двумя избиениями прошло несколько часов.

Мужчину уволили из рядов Национальной полиции Украины. Он подозревается в истязании, совершенном повторно. Ему грозит до 10 лет заключения.

В январе между двумя населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к угону автомобиля, побила их и заставляли стоять на коленях. К ним присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Однако, вместо помочь пострадавшим, полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения о кражи автомобиля. Полицейскому и еще двум лицам сообщили о подозрении по факту пыток юношей.

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