Полицейского арестовали за стрельбу

Полицейский стрелял в нарушителя. Фото: "5 канал"

Арестовали без права внесения залога командира роты патрульной полиции, который ранил из пистолета нарушителя-беглеца в Харькове в четверг, 13 февраля.

Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд Полтавы, сообщает прокуратура Харьковской области.

Работнику полиции сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Проверяется информация, действительно ли автомобиль беглеца наехал на патрульного, который стрелял.

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Беглец в результате ЧП получил два огнестрельных ранения. Сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве в спортзале по ул. Металлистов произошла стрельба. В результате ранения получил 28-летний посетитель. Стрелка разыскивают, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.