Полицейского арестовали за стрельбу

 
Ексклюзивы
1/5
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович
1 Просмотров: 279
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 1431
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 459
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1125
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1737
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2259
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4743
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3663
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 837
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8199
Фото
Все фото
8
5
5
3
5
Спасатель незаконно продавал оружие
Спасатель незаконно продавал оружие
Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона &quot;долга&quot;
Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона "долга"
Audi влетела в маршрутку: пострадала беременная женщина
Audi влетела в маршрутку: пострадала беременная женщина
На взятке задержали чиновника
На взятке задержали чиновника
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Патрульный во время автопогони подстрелил человека – его задержали
Видео
Все видео
Патрульные спасли беременную
Патрульные спасли беременную
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Шутника, который выключал людям свет, скрутили и устроили допрос
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
Полицейские обокрали помещение,которое обыскивали
В столичном метро женщина похитила ребенка
В столичном метро женщина похитила ребенка
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Готовят покушение: депутат Соболев сделал заявление
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 459
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 837
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2394
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1143
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1800
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 135
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
пятница, 14 февраля 2020 22:01

Полицейского арестовали за стрельбу

  Комментировать
Полицейского арестовали за стрельбу
Полицейский стрелял в нарушителя. Фото: "5 канал"

Арестовали без права внесения залога командира роты патрульной полиции, который ранил из пистолета нарушителя-беглеца в Харькове в четверг, 13 февраля.

Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд Полтавы, сообщает прокуратура Харьковской области.

Работнику полиции сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий работником правоохранительного органа. Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

Проверяется информация, действительно ли автомобиль беглеца наехал на патрульного, который стрелял.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В бизнесмена стреляли посреди улицы

Беглец в результате ЧП получил два огнестрельных ранения. Сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Киеве в спортзале по ул. Металлистов произошла стрельба. В результате ранения получил 28-летний посетитель. Стрелка разыскивают, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Полицейского арестовали за стрельбу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 12879
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 12726
Еще один &quot;Слуга народа&quot; отметился скандальным заявлением о Крыме
Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме 1 Просмотров: 12654
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 9783
&quot;В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце&quot;
"В реанимацию зайти не разрешили. К сыну пустили, когда у него остановилось сердце" Просмотров: 8181
Происшествия
Спасатель незаконно продавал оружие
Спасатель незаконно продавал оружие
8
 Просмотров: 405
Дело Шеремета: Суд не отменил меры пресечения подозреваемым
Дело Шеремета: Суд не отменил меры пресечения подозреваемым 1 Просмотров: 153
Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона "долга"
Рэкетиры требовали у бизнесмена полмиллиона "долга"
5
 Просмотров: 1341
В столичном спортзале подстрелили посетителя
В столичном спортзале подстрелили посетителя Просмотров: 405
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука
Владельцы расправились с ротвейлером, который загрыз их 4-летнего внука Просмотров: 12735
Больше всего комментируют
5
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: 8 погибших
2
Почему платежку за газ разделили
2
ГБР должно расследовать информацию о поездке Зеленского в Оман
2
Зеленский поговорил с Путиным
Голосов: 385
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua