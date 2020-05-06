Полицейский застрелился после ДТП, в котором никто не пострадал

В Киевской области полицейский якобы застрелился после совершения им ДТП, в котором никто не пострадал. Фото: REUTERS

В Киевской области полицейский якобы застрелился после совершения им ДТП, в котором никто не пострадал.

Происшествие случилось ночью 5 мая на автодороге "Киев-Харьков". Сотрудник полиции на своем автомобиле Cherry направлялся к одному из сел в Бориспольском районе. По предварительной информации, около села Иванков он обогнал другой автомобиль и, не справившись с управлением, влетел в отбойник. После чего остановился и вышел из машины, чтобы проверить, все ли в порядке, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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После общения с неустановленными лицами, авто которых обогнал полицейский, последний выстрелил себе в рот из травматического пистолета. В результате полученных травм скончался на месте. Мотивы такого поступка неизвестны.

Начато досудебное расследование. Полиция проверяет, действительно ли это было самоубийство.

В Днепре покончил с собой 41-летний сотрудник отделения полиции Днепровского аэропорта. Он закрылся в комнате отдыха и выстрелил в голову из табельного пистолета. Перед тем прислал прощальное SMS своей знакомой. А также оставил записку, в которой просит прощения.