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суббота, 22 декабря 2018 12:35

Полицейский застрелился на службе

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Полицейский застрелился на службе
На момент смерти полицейский находился на службе. Фото: antikor.com.ua

В городе Гнивань Винницкой области нашли мертвым работника полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружили мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции", - говорится в сообщении.

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На момент смерти полицейский находился на службе.

Сейчас открыли уголовное производство об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство", все обстоятельства и причины трагедии выясняются.

В Броварах Киевской области 21-летний лейтенант местной полиции сбил пожилую женщину.

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Дата
22
декабря

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