Полицейский застрелился на службе

В городе Гнивань Винницкой области нашли мертвым работника полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.
"21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружили мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции", - говорится в сообщении.
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На момент смерти полицейский находился на службе.
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