Полицейский застрелился на службе

На момент смерти полицейский находился на службе. Фото: antikor.com.ua

В городе Гнивань Винницкой области нашли мертвым работника полиции.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"21 декабря возле административного здания Гниванского отделения полиции обнаружили мертвым, с огнестрельным ранением, работника полиции", - говорится в сообщении.

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На момент смерти полицейский находился на службе.

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