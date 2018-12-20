21-летний полицейский переехал женщину

В Броварах Киевской области 21-летний лейтенант местной полиции насмерть сбил пожилую женщину. Фото - 5 канал

В Броварах Киевской области 21-летний лейтенант местной полиции сбил пожилую женщину.

Авария произошла 19 декабря. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Известно, что полицейский был за рулем собственного автомобиля Audi и находился на службе. Женщина пересекала дорогу вне пешеходного перехода. Дорожное покрытие было скользким, избежать столкновения не удалось.

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По результатам медицинского освидетельствования, полицейский был трезв. На время расследования его отстранили от занимаемой должности.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство, ведется расследование.

В Виннице автомобиль полиции Skoda Octavia сбил 16-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.