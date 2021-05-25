Полицейский застрелил бойцовскую собаку, чтобы спасти детей

На Херсонщине полицейский спас троих детей от нападения агрессивных собак.

Чтобы защитить детей, ему пришлось применить табельное оружие, сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

"Вчера, 24 мая, около 15:30 в территориальное подразделение полиции города Каховка поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что две бойцовские собаки покусали ее 9-летнего сына. В ходе опроса заявительницы и ее потерпевшего ребенка полицейские увидели, что к ним с криками о помощи бегут малолетние дети, а за ними гонятся две собаки бойцовской породы Стаффорд и Боксер. Одна из собак схватила ближайшего к ней мальчика за куртку, но ему удалось вырваться. Все трое скрылись за полицейского. Разъяренные собаки продолжали бросаться на детей и сотрудника полиции, после чего он было принял решение обезвредить животных. В результате полицейский застрелил одну из собак, другая от звука выстрела убежала", - говорится в сообщении.

Автор: hr.npu.gov.ua Пострадавший ребенок сейчас под наблюдением медиков

Автор: hr.npu.gov.ua Хозяин собак сказал, что они убежали со двора

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На место происшествия полицейские вызвали "скорую". Врачи осмотрели 9-летнего мальчика. У ребенка обнаружили на руках и ногах следы от укусов животных. Медработники оказали мальчику всю необходимую помощь. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Кто владелец собак - выяснили. По его словам, собаки убежали со двора. Решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Известно, что вследствие выстрела никто из людей не пострадал. По факту использования сотрудником полиции табельного оружия назначена служебная проверка.

Следствие продолжается.

В Ровно собака набросилась на полуторагодовалую девочку. Инцидент произошел на Лебединке, где ребенок гулял с мамой. У девочки были рваные раны лица и ее госпитализировали.