Полицейский устроил ужасную смертельную аварию

В Броварах полицейский въехал в остановку с людьми. Фото: Нацполиция

В Броварах сотрудник полиции охраны въехал в остановку общественного транспорта, есть жертва и пострадавшие.

"В 17:46 в Броварской отдел полиции поступило сообщение о совершении наезда на остановку общественного транспорта. Водитель, находившийся за рулем, не справился с управлением и въехал в остановку. В результате ДТП два человека получили телесные повреждения, и погибла одна женщина" , - об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данному факту назначено служебное расследование, на это время все руководство управления полиции охраны Киевской области отстранено от исполнения служебных обязанностей.

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"Принято решение отстранить весь руководящий состав управления полиции охраны в области от выполнения служебных обязанностей и назначить служебное расследование. В ближайшие дни общественность будет уведомлена о жестких мерах реагирования", - отметил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

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