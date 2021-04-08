Полицейский требовал от веб-модели по $600 ежемесячно: чем угрожал

В Одессе полицейский ежемесячно требовал у веб-модели $600.

Он угрожал женщине тем, что привлечет ее к ответственности за распространение порнографических материалов в сети, если не будет получать эти деньги, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"В Одесское управление департамента внутренней безопасности НПУ поступило сообщение от 33-летней женщины. Заявительница пожаловалась на неправомерные действия сотрудника полиции Одесской области. Неправомерную выгоду он потребовал у женщины, которая работала веб-моделью, за непривлечение к ответственности за изготовление и распространение соответствующей порнографической продукции в интернете. Ежемесячно на банковские карточки родных или знакомых полицейского заявительница должна была перечислять 600 долларов", - говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

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25-летнего вымогателя задержали при получении денег. Он находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Харьковской области патрульный остановил на дороге водителя и вел себя неадекватно. Грубил мужчине, пел, назывался инопланетянином и предлагал понюхать его носки. При этом машина патрульных стояла в темноте на обочине.