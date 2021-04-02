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пятница, 02 апреля 2021 07:56

Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео

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Полицейский предлагал водителю понюхать носки: в сеть попало скандальное видео
В Харьковской области патрульный остановил на дороге водителя, предлагал ему понюхать носки и назывался инопланетянином. Фото: facebook.com/kharkivpolice

В Харьковской области патрульный остановил на дороге водителя и вел себя неадекватно. Грубил мужчине, пел, назывался инопланетянином и предлагал понюхать его носки. При этом машина патрульных стояла в темноте на обочине, рассказал водитель Максим Пороскун. Почему его остановили - не понял.

Все произошло недалеко Люботина. Разговор был записан на видеорегистратор, после чего кадры разошлись по сети.

"Полицейский грубил. И потом заявил: в машине не горит подсветка номера. За такое нарушение меня действительно оштрафовали месяц назад, но уже все работает. Не найдя никаких нарушений, тот разозлился еще сильнее", - рассказывает Пороскун, передает "Сегодня".

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Правоохранитель светил водителю в глаза, тыкал, называл дураком, отказывался представиться, потребовал предъявить удостоверение и техпаспорт, пел, признавался в любви, нес чушь о своем и водителя инопланетном происхождение. На очередную просьбу показать документы или хотя бы представиться, патрульный предложил водителю осмотреть его носки.

"Меня Андрей зовут, Иванович! Будешь мои носки смотреть? Могу тебе только их показать, больше ничего. Хочешь их посмотреть? Они у меня дырявые и грязные, будешь нюхать?" - спрашивал он.

После публикации записи в сети к Максиму с извинениями позвонил начальник грубияна. Из-за поведения подчиненного от высшего руководства досталось и ему.

Жалобу на действия патрульных Максим решил не писать. Надеется, эта история будет для них поучительной.

На вокзале в Харькове правоохранители поиздевались над мужчиной. На видео видно, что мужчина по имени Сергей согласился на "эксперименты" правоохранителей. Он попросил не бить по крестце, после того полицейский дал ему "подсрачник". Далее мужчине дают "лося". Правоохранителей, что оказались в центре скандала после публикации видео, уволили из органов.

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02
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