Полицейский сбил мужчину и скрылся

В с. Верчаны Стрыйского р-на Львовской обл. работник полиции наехал на пешехода, после чего скрылся с места аварии.
Травмированного госпитализировали, сообщает областное управление Нацполиции.
Инцидент произошел вечером 19 июля. Личность полицейского удалось установить только через несколько дней.
Правоохранители установили, что в аварии замешан 34-летний работник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины. Он управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли.
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Водителю грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без него.
Его уже уволили со службы в органах Нацполиции.
В Мариуполе водитель Mercedes наехал на автомобиль патрульных. Все из-за отвлечения на телефон. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.
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