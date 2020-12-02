Полицейский посреди улицы без причины избил подростка

В Одессе полицейский просто на улице пристал к подростку и избил его.
Подросток получил многочисленные травмы, сообщили в прессслужбе Одесской областной прокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина с вилкой напал на полицейского
"Полицейский, во время патрулирования одного из районов Одессы, остановил парня и без каких-либо оснований начал бить. Подросток получил многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Полицейскому сообщили о подозрении за превышение служебных обязанностей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В Ивано-Франковске двое полицейских задержали несовершеннолетних. Ребята, находясь в компании, дрались между собой на ул. Бельведерской. Патрульные это расценили как нарушение общественного порядка и доставили ребят в городской отдел. Задержанные пытались объяснить, что не дрались. А в шутку спорили и имитировали драку. В ответ нарвались на нецензурщину и угрозы со стороны правоохранителей.
Комментарии