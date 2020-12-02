Полицейский посреди улицы без причины избил подростка

Подросток получил многочисленные травмы Фото: suspilne.media

В Одессе полицейский просто на улице пристал к подростку и избил его.

Подросток получил многочисленные травмы, сообщили в прессслужбе Одесской областной прокуратуры.

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"Полицейский, во время патрулирования одного из районов Одессы, остановил парня и без каких-либо оснований начал бить. Подросток получил многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейскому сообщили о подозрении за превышение служебных обязанностей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Ивано-Франковске двое полицейских задержали несовершеннолетних. Ребята, находясь в компании, дрались между собой на ул. Бельведерской. Патрульные это расценили как нарушение общественного порядка и доставили ребят в городской отдел. Задержанные пытались объяснить, что не дрались. А в шутку спорили и имитировали драку. В ответ нарвались на нецензурщину и угрозы со стороны правоохранителей.