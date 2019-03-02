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суббота, 02 марта 2019 17:51

Полицейский насмерть сбил пешехода: новые подробности

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Полицейский насмерть сбил пешехода: новые подробности
Полицейский был пьян. Фото: ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили о том, что полицейский, который 2 марта на смерть сбил пешехода, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Старший оперуполномоченный Нацполиции, находясь за рулем автомобиля "Тойота", совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу на зеленый свет светофора, говорится на сайте бюро.

"Установлено, что правоохранитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченный с места аварии скрылся, однако впоследствии сам явился в отделение полиции, где его задержали следователи ГБР. Решается вопрос о сообщениие ему о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшей смерть потерпевшего", - рассказали в пресс-службе.

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За содеянное, полицейскому грозит от 3 до 8 лет заключения.

В Броварах работник одного из подразделений Национальной полиции наехал на мужчину на пешеходном переходе.

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02
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