Полицейские со стрельбой ловили пьяного водителя

Из людей никто не пострадал. Пьяного злоумышленника задержали

В селе Гатное Киево-Святошинского района пьяный водитель автомобиля совершил ДТП с автомобилем полиции.

На требование остановиться, мужчина начал бежать, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

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"Чтобы избежать трагедии на дороге, полицейские на служебном авто начали преследовать нарушителя, включив специальные сине-красные маячки и звуковой сигнал. Однако водитель не реагировал и продолжал бежать от правоохранителей на большой скорости. Для остановки транспортного средства в соответствии с п.7 ст. 46 Закон Украины "О Национальной полиции" полицейские применили табельное огнестрельное оружие - открыли огонь по колесам машины нарушителя, заблокировали движение и остановили автомобиль", - говорится в сообщении.

Из людей никто не пострадал. Пьяного злоумышленника задержали. Им оказался 56-летний киевлянин. Его проверили на содержание алкоголя с помощью драгера, и обнаружили 1.64‰.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении, суд изберет ему меру пресечения.

В Киеве, на улице Новогоспитальной, ночью патрульные полицейские обратили внимание на автомобиль Toyota, который наехал на бордюр и неуверенно двигался. Инспекторы дали водителю сигнал об остановке, но тот остановился не сразу. Как выяснилось, за рулем была пьяная женщина. Патрульные предложили женщине пройти осмотр на состояние опьянения, и женщина согласилась, отдав им свои документы. Когда полицейские начали искать свидетелей, чтобы провести процедуру, женщина начала бежать на автомобиле.