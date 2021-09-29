Полицейские сбили женщину во время преследования злоумышленника

Патрульные гнались за беглецом и сбили женщину. Фото: Нацполиция

В Днепре патрульные полицейские во время преследования мотоциклиста сбили женщину.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По словам правоохранителей, вчера, около 17:00 кто-то сообщил на "102" об ограблении в Соборном районе города. Впоследствии на проспекте Героев экипаж патрульных, который обрабатывал вызов, заметил мужчину на мотоцикле, по описанию похожего на предполагаемого злоумышленника.

"Патрульные, включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, подали мотоциклисту требование об остановке, но тот проигнорировал ее и начал убегать от инспекторов дворами", - говорится в сообщении.

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По словам патрульных, человек создавал аварийные ситуации, ехал по тротуарам и "подвергал опасности других участников дорожного движения".

"Какой-то момент инспекторы потеряли правонарушителя из поля зрения, но очевидцы указали им, что тот проехал в арку одного из домов. Полицейские направились туда, подавая звуковые сигналы во время движения. Заехав в арку, инспектор не успел вовремя сманеврировать и зацепил транспортным средством женщину, которая в это время шла там. В результате она получила повреждения", - рассказали правоохранители.

Патрульные вызвали "скорую". Женщину госпитализировали с травмой ноги.

На место происшествия стражи порядка также вызвали следственно-оперативную группу, которая выяснит все обстоятельства этого события. Полицейские сопроводили пострадавшую в больницу.

О судьбе мотоциклиста не сообщается.

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