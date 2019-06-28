Полицейские разыскивают опасного преступника: фото

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские разыскивают 24-летнего Сергея Гончарука из села Бендзары Балтского района Одесской области. Его подозревают в краже, разбое, похищении человека и жестоком избиении, повлекшем смерть.

В последнее время мужчина проживал в Одессе. Вместе с сообщником приехал в пгт Лиманское Раздельнянского района, чтобы сбыть там ворованные вещи. Предлагая их местным жителям, они познакомились с 62-летним мужчиной и заметили в его дворе микроавтобус, сообщат в отделе коммуникации областной полиции.

"Злоумышленники вновь заявились к этому человеку под предлогом купить вина. Тогда они избили хозяина до потери сознания. Забрали ключи и документы от микроавтобуса, загрузили в салон потерпевшего и уехали в другую область. Отъехав на значительное расстояние, злоумышленники бросили мужчину умирать на обочине дороги и продолжили свое "путешествие". Уже в Виннице они нашли покупателя и продали ему микроавтобус за полторы тысячи долларов. Распределив деньги, подельники выехали в разных направлениях", - рассказали в полиции.

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По поводу исчезновения 62-летнего мужчины в полицию обратилась его дочь. При осмотре места происшествия все указывало на то, что происходила борьба: в доме беспорядок, во дворе следы крови. Кроме того, отсутствовал микроавтобус пропавшего мужчины, ключи и документы от него.

Через несколько часов полицейские нашли тело разыскиваемого человека в одном из сел соседнего района. Он умер от полученных травм. Похищенный микроавтобус обнаружили в Виннице. Вскоре полицейские установили личность и задержали одного из преступников - 25-летнего жителя Приднестровья, который скрывался в Киеве. Задержанному пришлось рассказать полицейским, как все было, и назвать имя сообщника.

Приметы подозреваемого Гончарука: на вид 23-28 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, брови черные густые, глаза карие, лицо смуглое овальное, нос большой, губы средние.

С любой информацией о разыскиваемом можно обращаться по телефонам: (048) 535-04-42, (048) 533-12-52 или по спецлинии "102".

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