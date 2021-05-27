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Полицейские не отдают мужчине авто, которое он сам нашел у угонщиков

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Полицейские не отдают мужчине авто, которое он сам нашел у угонщиков
Мужчина уже трижды жаловался на затягивание дела в прокуратуру и требует возвращения хотя бы машины, если полиция не может или не хочет наказать воров. Фото: zn.ua

В Бережанах Тернопольской области у мужчины четыре года назад похитили автомобиль. Через год он сам нашел его по объявлению и показал правоохранителям, а те забрали его во двор отделения и уже три года не отдают.

Полицейские объясняют, что не имеют достаточно доказательств, что машина принадлежит именно этому владельцу. Мужчина же уверен, что у него куча подтверждений, просто номер кузова заменили на другой, говорится в сюжете ТСН.

Михаил Товпышко купил себе авомобиль за $ 12,5 тыс. Однако через пять лет потерял его из-за воров. Мужчина написал заявление в полицию и начал собственный поиск. А когда нашел, то со следователями поехал к продавцам, которые оказались неоднократно судимыми за угон и кражи.

Полицейские автомобиль изъяли, но уже три года не отдают. Машина портится на полицейском дворе, потому что выдерживает дождь, снег, мороз и жару.

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"Баллон был мой, акмулятор мой с номером, в салоне газовая кнопка в том месте, где я ставил, обшивка, царапины, бампер треснутый впереди. Только там, где номерная часть - все их, а остальное все по кругу мое", - рассказал мужчина.

К машине Михаила приварили чужой перед с номером кузова заводского образца.

"Эту операцию можно сделать только с разрешения полицейских. Разрешения такого нет и никто на сегодняшний день даже не пытается выяснить, кто же переварил эту деталь", - рассказал адвокат пострадавшего Юрий Дацюк.

В полиции говорят, что работают и было уже несколько криминалистических экспертиз для установления принадлежности автомобиля.

"Ни одна из экспертиз не подтвердила и не опровергла доводы заявителя (пострадавшего в данном случае), а также не подтвердила их, то есть экспертиза не дала ответа, чье это транспортное средство", - сообщил руководитель Тернопольского районного отдела полиции Артем Колодий.

Но это утверждение полиции опровергают адвокаты потерпевшего, так потребовали эти экспертизы по делу и увидели совсем другие выводы.

"Основная экспертиза подтверждает, что в некоторых местах было обрезаны от автомобиля по стойках, по порогам и по дну, а дальше доварили, зашпаклевали и закрасили похищенный у Товпышка Михаила автомобиль. Другими экспертизами, обзорами установлен ряд признаков, указывающих, что это его автомобиль ", - добавил адокат потерпевшего Виктор Дрозда.

Мужчина уже трижды жаловался на затягивание дела в прокуратуру и требует возвращения хотя бы машины, если полиция не может или не хочет наказать воров.

"Пока не проведуться все экспертизы, необходимые для полного и объективного досудебного расследования, я считаю, что невозможно вернуть его", - сообщил руководитель Бережанской окружной прокуратуры Иван Кренцель.

В полиции и прокуратуре уверены, что нужны дополнительные экспертизы, поэтому отдать авто не могут.

"Товпышко является потерпевшим, нашел свой автомобиль, но ему не дают возможности им пользоваться. Дали бы хоть на сохранение Товпышку, чтобы автомобиль по крайней мере был у него, чтобы он пользовался. Этот вопрос, к сожалению, не решается", - сказал защитник Юрий Дацюк .

Полиция же советует потерпевшему, который хочет забрать их арестованное вещественное доказательство на этапе следствия, обратиться с такой просьбой в суд.

В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих. Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. В тот момент, когда выясняли, давал ли владелец авто на это согласие, автомобиль BMW, который все время стоял рядом с эвакуатором, резко сорвался с места и помчался в направлении Сосновца.

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Дата
27
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