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среда, 17 марта 2021 08:14

Украл BMW, убегал от полиции и таранил их авто: пьяный украинец устроил в Польше "автошоу"
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В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих.

Полицейские увидели, как эвакуатор пытается забрать чей-то припаркованный автомобиль. В тот момент, когда выясняли, давал ли владелец авто на это согласие, автомобиль BMW, который все время стоял рядом с эвакуатором, резко сорвался с места и помчался в направлении Сосновца. Об этом сообщает местная полиция.

В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих
Фото: sosnowiec.policja.gov.pl
В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих
В Польше пьяный украинец украл BMW, таранил ним авто полиции и бежал от погони на своих двоих

Полицейские бросились его догонять. Во время погони водитель BMW дважды протаранил их авто и пытался спихнуть его на обочину. Правоохранители начали стрелять по шинам. Но даже это не остановило украинца. Он продолжал скрываться даже с тремя пробитыми колесами.

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Через некоторое время водитель потерял управление и влетел в кусты над дорогой. Однако перед тем, как его задержали, он еще пытался выскочить из авто и убежать на своих двоих. Правоохранители этому помешали.

За рулем BMW находился 23-летний украинец. В его крови обнаружили 1,6 промилле алкоголя. Автомобиль BMW, на котором он скрывался, он ранее похитил. За кражу авто, пьяное вождение, нападение на полицейских и попытку побега от них ему грозит до 10 лет за решеткой.

Подозреваемому избрана мера пресечения - 3 месяца ареста.

В селе Запросов Львовской области нетрезвый водитель на Chevrolet устроил погоню с полицейскими, а когда его догнали, он начал стрелять. Водителю 30 лет. Дело расследуют как покушение на убийство правоохранитьелей. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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17
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