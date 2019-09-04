Покушение на ректора: на месте взрыва нашли записку

Во двор ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого подбросили неизвестный предмет. Когда он взял его в руки, раздался взрыв. Фото - tp.npu.gov.ua

На месте покушения на ректора Тернопольского национального экономического университета 54-летнего Андрея Крысоватого злоумышленник оставил записку.

Лежала в почтовом ящике. В ней от руки на латыни написано "memento mori", что в переводе означает "помни о смерти". Об этом корреспонденту Gazeta.ua стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

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Следствие рассматривает несколько версий преступления: личный конфликт, вымогательство денег, общественная и профессиональная деятельность потерпевшего. Инцидент расследуют как покушение на убийство, рассказал начальник областной полиции Александр Богомол.

Ректор и его жена, 56-летняя Оксана Ивановна в реанимационном отделении больницы. Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое. Недавно ему сделали операцию, по неофициальной информации. У жены ректора множественные осколочные ранения лица. Больше о ее стоянии пока ничего не известно.

Во двор ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого в селе Петрики Тернопольского района подбросили неизвестный предмет. Происшествие произошло утром 4 сентября, когда супруги выходили со двора. Когда мужчина взял его в руки, раздался взрыв.