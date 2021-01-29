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пятница, 29 января 2021 20:59

Покушение на генерала СБУ: задержанный организатор дал показания против Нескоромного

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Покушение на генерала СБУ: задержанный организатор дал показания против Нескоромного
Полковника СБУ Юрия Расюк задержали при передаче денег за убийство генерала. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Заказчиком покушения на убийство генерала СБУ Андрея Наумова был полковник СБУ Дмитрий Нескоромный.

Об этом в суде при избрании меры пресечения заявил полковник СБУ Юрий Расюк, которого задержали при передаче денег исполнителю, пишет в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники.

"Расюк заявил, что пошел на сделку со следствием и даст показания для полного разоблачения своего друга Нескоромного. Рассказал подробности супер-скандального дела и подтвердил выдвинутые против него подозрения", - сообщил Бутусов.

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Также, по его словам, показания давал свидетель Олег Поскотинин, которому Расюк предлагал стать исполнителем покушения.

"Дело против Нескоромного по своему масштабу не имеет прецедентов в стране - еще недавно это был один из самых мощных силовиков, который лично контактировал с президентом, рассматривался как кандидат на пост главы СБУ. 20 января, полковник Нескоромный посетил Офис президента, после чего скрылся от наружного наблюдения СБУ. Место нахождения Нескоромного на данный момент неизвестно", - отметил Бутусов.

Старшего консультанта штаба антитеррористического центра Службы безопасности Украины, полковника 53-летнего Юрия Расюка задержали 22 января. Должен был передать $50 тыс. за убийство начальника управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, 38 лет. Расюк был в сговоре с несколькими лицами, по версии следствия. Шевченковский райсуд Киева арестовал Юрия Расюка без права залога. Позже следователи сообщили, что убийство генерала СБУ Андрея Наумова заказал полковник СБУ Дмитрий Нескоромный. 27 января ему сообщили о подозрении. Спецслужба обнародовала ряд доказательств по делу.

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Дата
29
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