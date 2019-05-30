Покупатель мяса стрелял в прохожего

В Черкассах ищут наркомана, который стрелял в прохожего. Фото: 49000

Сегодня около 21:00 мужчина ранил прохожего в ногу в районе Казбет в Черкассах.

Продавщица магазина "Мясной" рассказала, что преступник не впервые в них покупал продукты. Его состояние часто вызывал подозрения.

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Сегодня он нагрубил кассирам. Они предполагают, что мужчина был под действием наркотических веществ. Охранник вытолкал мужчину на улицу.

После этого он выстрелил случайному прохожему в ногу и скрылся. Пострадавшего доставили в реанимацию.

На месте преступления работают около 10 полицейский. Виновного ищут.

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