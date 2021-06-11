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пятница, 11 июня 2021 17:10

Поклонница "друга Путина" с Киевской области призывала ввести войска РФ

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Поклонница &quot;друга Путина&quot; с Киевской области призывала ввести войска РФ
Агитаторша планировала проведение активной провокационной кампании в интернете накануне военных учений Украины и НАТО. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила распространение антиукраинской пропаганды, которое осуществляла жительница Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Агитаторша призывала к введению войск РФ, администрировала в одной из соцсетей антиукраинские ресурсы, на которых оправдывала и "легитимизовала" аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.

"Преступниці также размещала на международных онлайн-платформах общественных инициатив петиции с призывами к президенту РФ ввести на территорию Украины войска и присоединить юго-восток Украины к России", - говорится в сообщении.

Преступница организовывала продвижение и сбор подписей за фейковые петиции. Также систематически распространяла публикации с пропагандистских российских информационных ресурсов.

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"Материалы дискредитировали подразделения ВСУ в районе ООС и пропагандировали деятельность боевиков террористов ДНР. Антиукраинскими настроениями агитаторша "вдохновлялись" во время посещения так называемых "байкерских слетов". Их организовывал байкерский клуб "Ночные волки "и его руководитель, "друг Путина", Александр Залдостанов", - добавили в сообщении.

В ближайшее время преступница планировала проведение провокационной кампании в сети накануне совместных военных учений Украины и НАТО.

Во время обысков по месту жительства женщины изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, содержащих доказательства преступления.

Контрразведчики СБУ разоблачили двух украинцев, которых завербовали российские спецслужбы. Злоумышленники собирали засекреченную информацию об обеспечении и боеготовности ВСУ.

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Дата
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