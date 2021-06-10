Ей было 22: назвали имя погибшей военной на Донбассе

Погибла лейтенант 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карина Шемчук. Фото: facebook.com/OlexiyPetrov

На Донбассе в зоне ООС погибла лейтенант 128-й отдельной горно-штурмовой бригады 22-летняя Карина Шемчук.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатского облсовета Алексей Петров.

"Вчера (9 июня. - Gazeta.ua), при исполнении служебных обязанностей, трагически погибла военнослужащая Карина Шемчук. Война унесла еще одно молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что погибшая родилась 15 февраля 1999 года на Закарпатье.

"Сообщают, что информация о том, что у Карины остался лишь отец - не совсем верна. Есть и мама, и большая семья", - добавил Петров.

В районе ООС военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Происшествие случилось 6 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.