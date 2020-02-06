Показали видео поджога автомобиля журналистки во Львове

Злоумышленник смог поджечь машину журналистки только с 14-го раза. Фото: скриншот

Появилось видео с моментом поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

На записи можно увидеть, что злоумышленнику удалось поджечь машину только с 14-й попытки. Соответствующее видео опубликовали журналисты Радио Свобода.

Злоумышленник существенно задержался на месте ЧП, ведь ему долго не удавалось поджечь машину. Как отмечается, поджигателя зафиксировали многие камеры видеонаблюдения.

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Во Львове журналистке "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль. Неизвестный в капюшоне подошел к авто, припаркованному на улице, и в присутствии свидетелей поджег его. Инцидент произошел в ночь на 30 января.