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воскресенье, 27 февраля 2022 23:16

Спецтема: Напад Росії на Україну

Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе
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Оккупированы россиянами город Счастье и поселок Станица Луганская в Луганской области на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей.

От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах.

Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду.

Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - рассказал.

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Российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь в Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома.

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