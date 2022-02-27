Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе

Оккупированы россиянами город Счастье и поселок Станица Луганская в Луганской области на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей.

От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах.

Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду.

Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - рассказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последствия "русского мира": показали разрушенные дома в Чернигове

Российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь в Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома.