Показали последствия военных преступлений россиян на Донбассе

Оккупированы россиянами город Счастье и поселок Станица Луганская в Луганской области на грани гуманитарной катастрофы.
Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
"Населенные пункты оккупированы и почти уничтожены, российские оккупанты почти сравняли их с землей.
От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах.
Мы не можем провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду.
Нет коммуникаций и возможности их восстановить", - рассказал.
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