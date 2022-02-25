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пятница, 25 февраля 2022 22:25

Спецтема: Напад Росії на Україну

Агрессор ударил из "Градов" по Мариуполю - видео

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Агрессор ударил из &quot;Градов&quot; по Мариуполю - видео
Мариуполь обстреливают российские оккупанты. ФОТО: ukranews.com

Агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь Донецкой области. Пострадал Левобережный район.

Ракеты попали в жилые дома по ул. Азовстальской, проспектам Свободы и Победы. Также снаряд упал на территории школы №48. В 12-этажном доме начался пожар, который тушат спасатели, сообщает издание MRPL.CITY.

Осторожно! Видео содержит резкий громкий звук.

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От атаки оккупантов пострадали трое людей. Другие жильцы стали массово прятатся в подвалах.

В городском совете говорят, что агрессор намеренно стреляет по жилым застройкам.

Ближайшая ночь и утро будут очень сложными и угрожающими для Киева. Российские войска подошли вплотную к столице. Правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы, написал в своем телеграмм-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

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