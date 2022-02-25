"Ночь и утро будут угрожающими для Киева" - Кличко

Виталий Кличко предупредил киевлян о тяжелой ближайшей ночи, которая ожидает Киев. ФОТО: facebook.com

Ближайшая ночь и утро будут очень сложными и угрожающими для Киева.

Российские войска подошли вплотную к столице. Правоохранители обезвреживают в городе диверсионные группы, написал в своем телеграмм-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

"В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил. Также оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Но и устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице. Мы делаем это для защиты Киева" – написал Кличко.

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Дать отпор агрессору готова 112-я бригада территориальной обороны Киева.

"Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников Киева. И я благодарю жителей города за их готовность встать на защиту столицы", - добавил городской голова.

Оккупационные войска Российской Федерации, два дня назад напавшие на Украину, планируют "зажать" Киев и основные города Востока и Юга. Это ключевая задача врага.