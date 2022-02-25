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Спецтема: Напад Росії на Україну

В ОП рассказали о ключевой задаче врага

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В ОП рассказали о ключевой задаче врага
Российские оккупанты хотят решить ключевую задачу, а именно – "зажать" Киев и основные города Востока и Юга. Фото: Офис президента Украины

Оккупационные войска Российской Федерации, два дня назад напавшие на Украину, планируют "зажать" Киев и основные города Востока и Юга. Это ключевая задача врага.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время брифинга 25 февраля, передает Gazeta.ua.

"Очевидно, что наши оппоненты, наши враги хотят решить ключевую задачу - "зажать" Киев и основные города Востока и Юга Украины", - сказал Подоляк.

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Он заверил, что в Офисе президента знают о планах врага. Особо их понимает руководство Вооруженных сил Украины.

"Однако тактика, которую сегодня применяют российские вооруженные силы – это не просто военная тактика, отчасти напоминающая террористические методы", – подчеркнул Подоляк.

Такой вывод можно сделать из интенсивных обстрелов врагом жилых кварталов и даже - детских садов, пояснил он.

Второй день продолжается полномасштабная война Российской Федерации против Украины. Около 4:00 враг активизировался и нанес ракетный удар по Киеву. От ракеты оккупантов загорелась жилая девятиэтажка.

ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области. Это наиболее опасные направления – северо-западнее Киева.

137 украинских защитников погибли в боях против оккупантов в первый день вторжения России. Ранены 316 бойцов. Также есть погибшие среди гражданского населения, в том числе дети.

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