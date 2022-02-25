Обстрел детского сада в Ахтырке: рассказали о жертвах российских оккупантов

В результате вооруженной атаки военными Российской Федерации по детскому саду в Ахтырке Сумской области погиб сторож заведения.

Об этом сообщил политический эксперт Анатолий Смолий с усилением на эфире "Украина 24".

Также оперируют двоих действуйте, одному из которых 10 лет. Она получила ранение грудной клетки Ахтырке.

Вероятно, это не единственные погибшие и травмированные в результате действий русского врага.

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Войска РФ ударили по Ахтырке 25 февраля. Обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилмассив, бомбоубежища, детский сад. Точное количество раненых и погибших неизвестно. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня.

В результате российского вторжения в Украину погибли по меньшей мере 25 гражданских, еще 102 получили ранения, свидетельствуют данные Организации объединенных наций. Но эти данные приблизительны. Реальные цифры погибших и раненых могут быть в разы больше.

Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.