Россия бомбит Чугуев в Харьковской области. Смертельно попали в газовую службу

Враг убил гражданскую женщину Светлану Пикало. Фото: facebook.com/kh.gaz.

24 февраля в Чугуеве в Харьковской области в результате бомбардировки российским врагом погибла диспетчер аварийно-диспетчерской службы АО "Харьковгаз" Светлана Пикало.

Оккупант убил гражданскую, когда та исполняла служебные обязанности, сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Три работника газовой компании получили ранения. Все в состоянии средней тяжести в больнице.

"Весь коллектив АО "Харьковгаз" разделяет боль потери. Выражаем соболезнования родным погибшей и желаем быстрого выздоровления пострадавшим. Работаем для родной Украины", - говорится в сообщении.

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Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия. По всей Украине ввели военное положение. Более 40 украинских военных погибли, оказывая сопротивление российскому врагу.