Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета

Речь идет о полке из Приморского края.

Сбитым под Гостомелем российским вертолетом Ка-52, вероятно, руководил командир эскадрильи 319-го отдельного вертолетного полка из Приморского края РФ Айрат Сафаргалеев.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Реплянчук.

На месте сбития был шлем российского пилота, там указана фамилия "Сафаргалеев".

"Сафаргалевых не так много в России, а в российской военной авиации – еще меньше", - пишет журналист.

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"Ему 45 лет, живет в том же селе Черниговка. Окончил "Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков". Судя по его профилю и фото, он уже несколько десятков лет служит в авиационных войсках, а именно в вертолетных эскадрильях. Угадаете, на каких вертолетах на Ка-52.Также он является участником закрытой группы военных "Вертолетчики", сообщил Реплянчук.

"Пока неизвестно, задержали ли украинские военные и правоохранители пилота сбитого вертолета, или он до сих пор скрывается на территории Киевской области", - пишут Слідство.Інфо.

24 февраля противовоздушная оборона Украины уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области.