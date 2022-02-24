Четыре вражеских вертолета уничтожили в небе над Киевской областью и захватили диверсанта РФ

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Противовоздушная оборона Украины (ПВО) уничтожила три вертолета российского врага в Гостомеле и один в Межигорье Киевской области.

"Минус еще один: сбит российский вертолет Ка-52 над Межигорьем", - сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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О сбитии трех вертолетов в небе над Гостомелем сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.

"Только что была атака российских вертолетов с выводом десанта на Аэродром Гостомель. Идет бой. Сбиты три вертолета противника", - написал он в Тelegram.

После воздушной атаки врага под Гостомелем МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта, пишет "Оперативный ВСУ" в Тelegram и добавляет видео атаки.

"Гостомель - десант ОРДЫ половина не долетела. Половина в плену", - говорится в сообщении.

Украинские военные ранее сбили шесть вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе. По информации пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, один из уничтоженных самолетов – бомбардировщик Су-24. Вскоре стало известно, что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.