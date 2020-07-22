Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников

Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В автобусе, в котором в центре Луцка террорист удерживал заложников, разбиты окна. После того, как полиция провела спецоперацию по задержанию бандита, в разбитых транспорте всю ночь работали эксперты криминалисты.

Фотографии изнутри автобуса показал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий ", - говорится в заметке.

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21 июля в Луцке на центральной площади неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Также сообщил, что автобус заминирован.

Преступник имеет большое количество оружия: гранаты и другое автоматическое оружие. Мина еще в одном людном месте города, которая сдетонирует. Свои требования сейчас выдвинет в соцсетях в Twitter и Messenger, сообщили на странице Департамента уголовного розыска Национальной полиции в сети Telegram. Вечером того же дня силовики задержали террориста Максима Кривоша и освободили заложников из автобуса.